PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ISTRUZIONE: « STUDENTI MERITEVOLI, STANZIATE DALLA GIUNTA PAT BORSE DI STUDIO PER 90 MILA EURO »

9.09 - sabato 26 marzo 2022

Studenti meritevoli: la Giunta stanzia borse di studio per 90.000 euro. Le borse di studio sono destinate a diplomati che decidono di proseguire gli studi.

Premiare l’impegno degli studenti ed incentivare la prosecuzione degli studi, queste in sintesi le finalità del bando approvato ieri dalla Giunta provinciale, rivolto agli studenti diplomati negli anni scolastici 2019/2020 o 2020/2021 con una votazione di 100 e lode, iscritti a percorsi di formazione terziaria. Le risorse stanziate sono pari a 90.000 euro.

“Si tratta di un provvedimento che vuole premiare l’impegno e contribuire a diminuire i costi di chi decide di proseguire gli studi – ha affermato l’assessore Bisesti a margine della Giunta – È importante sostenere i nostri giovani nello studio per creare la futura classe dirigente con giovani preparati e all’altezza delle sfide di domani.

” Le borse di studio andranno a coprire le tasse sostenute o da sostenere per il primo anno di iscrizione per un importo fino ad un massimo di 2.000 euro. Le domande per la concessione della borsa di studio dovranno essere presentate dalle ore 14.00 del 27 aprile 2022 alle ore 17.00 del 6 giugno 2022 esclusivamente mediante procedura online sul sito www.vivoscuola.it o sul sito .

FINALITÀ DEL BANDO

Il bando ha l’obiettivo di premiare gli studenti residenti in Provincia di Trento meritevoli che hanno ottenuto una votazione di 100 e lode nell’esame di Stato conclusivo dei corsi d’istruzione e formazione del secondo grado sostenuto negli anni scolastici 2019/2020 o 2020/2021 e immatricolati nell’anno accademico 2021/2022 a percorsi di studio di formazione terziaria.

DESTINATARI

Possono beneficiare dell’intervento gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni alla data di richiesta della borsa di studio che hanno concluso nell’anno scolastico 2019/2020 o 2020/2021 il secondo ciclo di studi d’istruzione e formazione ottenendo all’esame di Stato una votazione pari a 100 e lode. La borsa di studio non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici previsti dalla normativa in materia di diritto allo studio universitario o analoghe provvidenze concesse dalla Provincia (borse di studio per trentini frequentanti fuori Provincia o borse di studio area sanitaria).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per la concessione della borsa di studio dovranno essere presentate dalle ore 14.00 del 27 aprile 2022 alle ore 17.00 del 6 giugno 2022 esclusivamente mediante procedura online sul sito www.vivoscuola.it o sul sito https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/portale_dei_servizi/.