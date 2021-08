PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ISTRUZIONE: « DIRIGENTI SCOLASTICI, AFFIDÀTI GLI INCARICHI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 » (PDF ALLEGATO NOMI DIRIGENTI)

Approvata oggi la delibera dalla Giunta provinciale. Dirigenti scolastici: affidati gli incarichi per l’anno scolastico 2021/2022.

Approvati oggi dalla Giunta provinciale gli incarichi dirigenziali della scuola trentina per l’anno scolastico 2021-2022. Sono 73 i dirigenti scolastici di cui 5 nuovi assunti, 47 conferme e 21 rotazioni. Un provvedimento che ha cercato di contemperare l’esigenza di continuità con le regole di rotazione degli incarichi, in particolare per coloro i quali sono stati preposti ad una sede per oltre sei anni.

A fronte di 5 pensionamenti, delle necessità di rotazione e dell’ esperienza maturata in ragione della complessità organizzativa dell’istituzione diretta, sono 47 le conferme d’incarico, 5 i nuovi assunti e 21 le rotazioni.

Sono stati inoltre rinnovati i 3 incarichi ispettivi e di studio presso il Dipartimento istruzione e cultura a Matilde Carollo, Matteo Dalla Torre e Marina Poian.

È stato infine confermato, a Ruggero Morandi, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni ispettive relative all’insegnamento della religione cattolica.