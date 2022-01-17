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PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – ISPAT * EXPORT 2020: « PER IL TRENTINO IL VALORE DELLE ESPORTAZIONI SUL PIL È STATO DEL 18,0% / NEL RESTO D’ITALIA LA MEDIA È STATA 26.4% »
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – ISPAT * EXPORT 2020: « PER IL TRENTINO IL VALORE DELLE ESPORTAZIONI SUL PIL È STATO DEL 18,0% / NEL RESTO D’ITALIA LA MEDIA È STATA 26.4% »
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6:13 - 17/01/2022
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