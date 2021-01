PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO PRESIDENTE FUGATTI E SINDACO IANESELLI: « COLLABORAZIONE SU INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE, NUOVO OSPEDALE ED EDILIZIA SCOLASTICA »

Opere strategiche, collaborazione e sinergia tra il presidente Fugatti e il sindaco Ianeselli.

Infrastrutture stradali e ferroviarie, nuovo ospedale ed edilizia scolastica. Le grandi opere della città di Trento sono state al centro dell’incontro tra i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e del Comune capoluogo, in un clima di collaborazione e profonda sinergia. Ospitato in sala Depero, l’appuntamento tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il vicepresidente Mario Tonina, il sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’assessore Ezio Facchin ha consentito di definire una linea comune per lo sviluppo della città.

All’incontro hanno preso parte – tra gli altri – il direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna Raffaele De Col, il dirigente gegenerale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Stefano De Vigili, il dirigente generale dell’agenzia provinciale per le opere pubbliche Luciano Martorano e il dirigente generale di Dipartimento e Umst mobilità Roberto Andreatta.

Numerose sono le opere analizzate dal tavolo fra Provincia e Comune, a partire dall’interramento della ferrovia, la nuova stazione ipogea, la circonvallazione di Trento ed il Nordus: progetti di particolare attualità, tenuto conto dell’annunciato inserimento di questi investimenti nei progetti finanziati dallo Stato sul Recovery plan e di competenza di Rfi. Sono stati approfonditi inoltre i progetti relativi alla funivia Trento-Bondone e agli interventi stradali di legislatura programmati per un importo complessivo di circa 92,7 milioni di euro: la messa in sicurezza dei viadotti di Canova; la messa in sicurezza della statale 12 che consentirà l’intersezione con la nuova viabilità del Not a Ravina; il rifacimento del ponte di Ravina e la realizzazione dei corrispondenti tratti di pista ciclabile nei due sensi di marcia del ponte e verso il nuovo ospedale ; il collegamento con sottopasso stradale tra la statale 12 e Spini di Gardolo oltre al sottopasso pedonale per via Palazzine; il raddoppio della corsia d’uscita numero 6 presso la rotatoria all’altezza del casello autostradale di Trento Centro in direzione nord e l’allargamento della rotatoria in via Berlino.

A questi, si aggiungono altri interventi stradali finanziati per un totale di 56,7 milioni di euro e ciclopedonali finanziate per 6,6 milioni di euro. Non è mancata la presentazione dei lavori di ampliamento della discarica Ischia Podetti.