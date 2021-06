PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO MATTARELLA – FUGATTI: « COVID, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA COMPRESO LE RAGIONI DELL’AUTONOMIA » (VIDEOINTERVISTA)

Fugatti sull’incontro a Roma con i governatori e il Capo dello Stato. “Covid, Mattarella ha compreso le ragioni dell’Autonomia”.



“È stato un importante confronto tra tutte le Province autonome e le Regioni con il Presidente Mattarella in cui è stata specificata l’importanza e la determinazione degli enti locali nella gestione del Covid. Ci sembra che il Capo dello Stato abbia compreso l’importanza dell’autonomia e dell’autogoverno nelle decisioni prese per fronteggiare la pandemia. Importanza che sarà ancora maggiore se si guarda alle sfide future del nostro Paese”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, all’uscita dal Quirinale, al termine dell’incontro con il Capo dello Stato in cui si è recato assieme agli altri governatori, al collega altoatesino Arno Kompatscher e al ministro per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini.

L’appuntamento, chiesto dal presidente della Conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga, è stata l’occasione per un confronto di persona, dopo diverso tempo, su alcuni temi che riguardano il rapporto tra lo Stato e le amministrazioni territoriali. Un’occasione di confronto e allo stesso tempo un segno di reciproco riconoscimento tra la massima autorità dello Stato e i rappresentanti dei territori, che hanno affrontato scelte non facili durante i mesi della pandemia.

“Si è capito – ha aggiunto Fugatti – quanto sia importante la capacità gestionale, l’autonomia operativa dei territori. Lo è stato nella gestione del Covid e lo sarà anche pro futuro. Questa è stata l’impostazione generale di tutte le Regioni nell’incontro”.