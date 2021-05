PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO FUGATTI – SINDACO DEGAUDENZ: « IL DIALOGO SULLE PRIORITÀ PER LA COMUNITÀ DI TELVE È IN CORSO, LA PAT È ATTENTA »

Fugatti: “Le priorità per Telve, la Provincia è attenta”. Il presidente incontra il sindaco Degaudenz. Marciapiede verso Borgo, si apre il confronto.

La realizzazione di un marciapiede completo di pista ciclabile sulla strada provinciale 110 che collega Telve a Borgo Valsugana, per mettere in sicurezza i tanti pedoni e ciclisti che percorrono il tratto anche in orario serale.

È questa la priorità numero uno per il Comune di Telve illustrata dal sindaco Matteo Degaudenz al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, nel recente incontro nella sede di piazza Dante in cui si è parlato anche dell’incrocio nella parte alta dell’abitato, di Casa Sartorelli e del restauro di Castellalto. Interventi di primaria importanza per l’amministrazione della Bassa Valsugana, sulle quali Fugatti ha sottolineato la disponibilità della Provincia a proseguire il confronto.

Anche attraverso approfondimenti di natura tecnico-finanziaria per i due progetti di natura viabilistica. “Il dialogo sulle priorità per la comunità di Telve è in corso – questo il suo messaggio -. In generale la Provincia è un interlocutore attento delle amministrazioni comunali per gli interventi che servono a dare risposte efficaci ai bisogni dei territori”.