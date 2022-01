PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO CON COLONNELLO MARZANI: FUGATTI, « CONOSCO BENE LA REALTÀ MILITARE PRESENTE SUL NOSTRO TERRITORIO, IL CONFRONTO CON VOI È COSTANTE »

11:50 - 12/01/2022

La visita al presidente Fugatti del colonnello Marcello Marzani. Il nuovo capo dell’Ufficio documentale dell’Esercito in un incontro istituzionale in Piazza Dante.

Il colonnello Marcello Marzani, nuovo Capo dell’Ufficio documentale del Comando Truppe Alpine presso la caserma Pizzolato a Trento, ha fatto visita al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Un incontro utile per rinsaldare la collaborazione tra le istituzioni militari e quelli civili sul territorio trentino, nel quale entrambi i partecipanti hanno confermato l’intendimento delle istituzioni che rappresentano di operare a beneficio della collettività. “Conosco bene la realtà militare presente sul nostro territorio, con cui il confronto dell’Amministrazione provinciale è costante e proficuo – queste le parole del presidente Fugatti -.

Recentemente, assieme alla Giunta provinciale ho avuto modo di visitare il museo nazionale storico degli Alpini al Doss Trento da poco riaperto. È stata un’occasione per ripercorrere pagine importanti della nostra storia. Sono certo che quest’anno, in cui si celebra il 150/esimo anniversario di costituzione delle Truppe alpine, non mancheranno nuove occasioni per condividere i valori comuni e per ribadire il contributo che le forze armate e segnatamente gli alpini offrono al supporto della popolazione”.

L’Ufficio documentale è lo “sportello dell’Esercito” verso il cittadino e le istituzioni e si occupa di pratiche matricolari, amministrative, sanitarie e medico-legali. Di fatto l’Ufficio eredita buona parte dei compiti che facevano capo al Distretto militare.