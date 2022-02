PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * INCONTRO ALL’ITT BUONARROTI: TONINA, « SOSTENIBILITÀ, VOI RAGAZZI SIETE PROTAGONISTI CONTRO L’EMERGENZA CLIMATICA »

20:01 - 5/02/2022

Incontro all’ITT Buonarroti di Trento per parlare con le ragazze e i ragazzi del futuro del pianeta. Il vicepresidente Tonina: “Sostenibilità, voi giovani siete protagonisti”.

Un dialogo sul futuro del pianeta fra esperti ambientali e di risorse energetiche, studenti, rappresentanti istituzionali e del mondo della scuola. L’incontro-dibattito – organizzato dall’ITT Buonarroti di Trento in collaborazione con Assfron, Associazione Scuola Senza Frontiere – si è svolto negli spazi dell’istituto. Al centro del confronto, buone pratiche da adottare, sprechi da eliminare e ruolo dei giovani, in chiave presente e futura, nel preservare la salute del pianeta. “Siete protagonisti contro l’emergenza climatica” ha osservato il vicepresidente della Giunta provinciale e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina, rivolgendosi direttamente ai ragazzi e alle ragazze, presenti numerosi in sala.

L’assessore all’ambiente ha ricordato la recente approvazione della Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile e il ruolo attivo degli studenti, e delle altre componenti della società civile, nell’elaborazione del documento. Non solo: “Il ruolo attivo e propositivo dei giovani – ha detto Tonina – si è manifestato anche nella partecipazione degli studenti alla Conferenza ONU sul Clima di Glasgow Cop26 nell’ambito del progetto Visto Climatico supportato dalla Provincia”.

“In Trentino – ha aggiunto il vicepresidente – su questi temi ci siamo mossi prima di altri. Assieme all’Alto Adige, il nostro è un territorio dove oltre il 90% dell’energia elettrica viene prodotta da fonti rinnovabili, soprattutto acqua. Il Trentino-Alto Adige è la regione più virtuosa d’Italia per strategie ecologiche e uso delle energie rinnovabili. Vogliamo un Trentino più intelligente, più verde, più connesso, più sociale, più vicino ai cittadini.”

Portando poi il saluto dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, Tonina ha ricordato che uno degli obiettivi della Strategia provinciale 2030 riguarda anche la scuola. “Vogliamo innanzitutto eliminare l’abbandono scolastico e promuovere una formazione inclusiva e di qualità per tutti. Di fronte all’emergenza climatica – ha concluso il vicepresidente – serve un approccio culturale che coinvolga tutti; solo così, con un impegno collettivo, i nostri sforzi potranno produrre i risultati che vogliamo.”

Da parte di tutti i relatori è emersa l’importanza di prestare attenzione ai comportamenti quotidiani dei singoli cittadini e allo stile di consumo per limitare la produzione di gas serra. Un ruolo importante, nel peggiorare la situazione, va attribuito allo spreco alimentare, ai comportamenti dannosi che mettiamo in atto e alle scelte poco oculate quando facciamo la spesa. Lo spreco di cibo va limitato anche nelle mense scolastiche, dove può essere contrastato, ad esempio, attraverso la tecnologia informatica, come dimostra l’impegno degli studenti che stamane hanno presentato una specifica app.

L’incontro di oggi, intitolato “L’impegno contro l’emergenza climatica per i prossimi anni: un pianeta da salvare”, era rivolto in particolare agli studenti di chimica dei materiali e biotecnologie sanitarie e ambientali. Sono intervenuti, fra gli altri, la dirigente scolastica dell’ITT Buonarroti Laura Zoller, il segretario Assfron Carlo Bridi, la sovrintendente scolastica Viviana Sbardella, il sostituto direttore dell’Ufficio studi e pianificazione delle risorse energetiche della Provincia Sara Verones e Roberto Barbiero dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.