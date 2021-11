PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GREEN PASS E TRASPORTI: « CONFERENZA DELLE REGIONI, IL PRESIDENTE FUGATTI E L’ASSESSORE GOTTARDI CHIEDONO L’ESENZIONE PER GLI STUDENTI »

16:48 - 27/11/2021

Green pass e trasporti, il presidente Fugatti e l’assessore Gottardi chiedono l’esenzione per gli studenti. La Provincia ufficializzerà la propria posizione in sede di Conferenza delle Regioni.

Sull’obbligo di green pass per usufruire dei servizi di trasporto pubblico – previsto per chi ha più di 12 anni dall’ultimo decreto del Consiglio dei ministri – il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore ai trasporti Mattia Gottardi annunciano una richiesta ufficiale di Piazza Dante in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, affinché siano previste delle esenzioni per la categoria degli studenti.

“Purtroppo l’interpretazione data alle disposizioni nazionali vanno in una direzione che non condividiamo. Questa condizione rischia di creare disagi e maggiori costi per le famiglie che risiedono nelle zone più distanti dagli istituti scolastici, con un’evidente disparità rispetto ai coetanei, alla luce del fatto che per frequentare le lezioni in classe non è previsto alcun obbligo” sono le parole del presidente Fugatti e dell’assessore Gottardi.