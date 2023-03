16.18 - domenica 5 marzo 2023

Orso aggredisce uomo in Val di Sole. Ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale un uomo che questa mattina si è trovato faccia faccia con un orso mentre in compagnia del suo cane stava percorrendo un sentiero in Val di Sole. Il corpo forestale ha avviato i primi accertamenti. A breve saranno fornite informazioni più accurate su quanto accaduto.

Foto: archivio Pat