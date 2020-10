PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIRO D’ITALIA – MADONNA DI CAMPIGLIO: « IL PRESIDENTE FUGATTI E L’ASSESSORE FAILONI SUL PALCO PER PREMIARE LA MAGLIA ROSA »

A Madonna di Campiglio oggi l’arrivo del Giro d’Italia. Il presidente Fugatti e l’assessore Failoni sul palco per premiare la maglia rosa.

Madonna di Campiglio si è tinta di rosa oggi per l’arrivo della 17^ tappa del Giro d’Italia, in un’insolita edizione autunnale. Per la cronaca sportiva la tappa è stata vinta dall’australiano Ben O’Connor, mentre Joao Almeida resta in maglia rosa.

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia il “Giro” ha portato in Val Rendena grande entusiasmo e l’emozione di uno sport così popolare in Trentino, terra di grandi campioni delle due ruote. Sul palco, predisposto nel centro di Campiglio, a premiare la maglia rosa e gli altri leader delle varie classifiche, anche il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport e turismo, Roberto Failoni che hanno portato alla corsa “rosa” il saluto della Giunta provinciale. Domani la gara a tappe ripartirà da Pinzolo per arrivare fino ai laghi di Cancano, vicino a Bormio.