PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * GIORNATA MONDIALE DEL SUOLO: « IL 9 NOVEMBRE UN WEBINAR PER CONOSCERE MEGLIO QUESTA PREZIOSA RISORSA »

Giornata mondiale del suolo. Il 9 novembre un webinar per conoscere meglio questa preziosa risorsa. Si svolgerà mercoledì 9 dicembre dalle 17 alle 19.30, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo istituita dalla FAO, un incontro – in modalità webinar – rivolto alla cittadinanza con focus sull’importanza del suolo, una risorsa strategica solo in parte conosciuta. Ad aprire l’incontro, organizzato dal Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della PAT, il saluto dell’assessore all’ambiente Mario Tonina.

Poi, vari esperti delle istituzioni che si occupano di conservazione della natura, della ricerca e del mondo accademico si confronteranno sul tema dell’edizione 2020, “Mantieni vivo il suolo, proteggi la sua biodiversità”, ma anche su esempi concreti e buone pratiche.

Un webinar per scoprire insieme quello straordinario universo sotto i nostri piedi che è il suolo, per non dimenticare mai che dalla sua salute dipende la qualità della nostra vita, per capire che la sua corretta gestione è fondamentale nella lotta al cambiamento climatico.