PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FRANA SULLA GARDESANA: « DA OGGI LUNEDÌ 4 GENNAIO ATTIVO IL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE PER COLLEGARE RIVA E MALCESINE »

Frana sulla Gardesana: da oggi servizio di navigazione per collegare Riva e Malcesine.Ieri il sopralluogo del presidente Fugatti.

Collegamento fra Riva e Malcesine e viceversa, verifica della situazione geologica e soprattutto programmazione dell’intervento di sgombero e disgaggio. Il punto sulle attività di intraprendere sulla Gardesana orientale all’indomani della grossa frana che ne ha ostruito le carreggiate al chilometro 91,850 in località Tempesta nel comune di Nago Torbole è stato fatto ieri, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che ha ringraziato quanti sono intervenuti per la prima emergenza disponendo con le strutture interessate il da farsi per organizzare i servizi nel periodo necessario a ripristinare la funzionalità dell’arteria.

Dai primi rilievi del Servizio geologico della Provincia si è riscontrato che prima di rimuovere il materiale che ha invaso la carreggiata – tra i 600 e gli 800 metri cubi – e di ripristinare il piano viabile, è necessario procedere con pulizia, bonifica e consolidamento della porzione di versante a monte della zona interessata dalla frana.

Per questo già da ieri è all’opera una ditta specializzata.

Gli interventi saranno articolati in più fasi; quanto alla tempistica, si dovrà attendere la pianificazione dettagliata delle lavorazioni prima di definire quanto sarà necessario per ripristinare la circolazione.

Nel frattempo, l’Unità di missione strategica per la mobilità ha concordato con Navigarda un servizio di collegamento tra Malcesine e Riva del Garda che inizierà già oggi. Questi gli orari.

*

c.1

RIVA MALCESINE

partenza 6.00 arrivo 6.45

c.2

MALCESINE RIVA

partenza 6.50 arrivo 7.35

c.3

RIVA MALCESINE

partenza 7.40 arrivo 8.25

c.4

MALCESINE RIVA

partenza 8.30 arrivo 9.15

c.5

RIVA MALCESINE

partenza 12.30 arrivo 13.15

c.6

MALCESINE RIVA

partenza 13.20 arrivo 14.05

c.7

RIVA MALCESINE

partenza 16.40 arrivo 17.25

c.8

MALCESINE RIVA

partenza 17.30 arrivo 18.15