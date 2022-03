PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FORWARD: « ISCRIZIONI APERTE PER LA QUARTA EDIZIONE DEL LABORATORIO RIVOLTO AI PRODUTTORI CINEMATOGRAFICI, C’È TEMPO FINO IL 4 APRILE »

8.08 - sabato 5 marzo 2022

Forward: iscrizioni aperte per la quarta edizione del laboratorio rivolto ai produttori cinematografici. C’è tempo fino a lunedì 4 aprile.

C’è tempo fino a lunedì 4 aprile per iscriversi all’edizione 2022 di Forward, il laboratorio di formazione e mentoring professionale per produttori cinematografici, promosso da Trentino Film Commission in programma dal 3 al 7 maggio a Trento. Giunto alla quarta edizione, Forward si avvale della collaborazione del Trento Film Festival e di Re-Act (Regional Audiovisual Cooperation and Training) e permette di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, e di stimolare opportunità di co-produzione in ottica regionale, nazionale ed internazionale.

Verranno selezionati massimo 12 partecipanti che parteciperanno a 5 giorni di workshop in presenza coordinati e condotti dalle produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante). È possibile partecipare con o senza progetto, ma la presenza di progetto avrà carattere preferenziale; i progetti dovranno rientrare in due categorie: lungometraggi documentari o lungometraggi di finzione.

Date

Si terrà da martedì 3 a sabato 7 maggio 2022 dalle 9.00 alle 18.30.

A chi si rivolge

Forward è dedicato a produttori emergenti il cui intento sia quello di consolidare le proprie competenze nello sviluppo di un progetto audiovisivo. Il laboratorio permette di acquisire e rafforzare competenze creative ed editoriali, di sviluppare capacità di progettazione imprenditoriale e posizionamento nel mercato contemporaneo, e di stimolare opportunità di co-produzione in ottica regionale, nazionale ed internazionale.

Tematiche

Il workshop si articolerà attraverso focus specifici e sessioni plenarie, percorrendo, attraverso lo sviluppo di progetti concreti, una panoramica sulla figura e il ruolo del produttore dallo sviluppo alla distribuzione. Sono previste tre masterclass di approfondimento che si concentreranno inoltre sul tax credit, sulla gestione dei diritti e sul ruolo delle film commission e dei Fondi regionali all’interno del processo di produzione.

Domande

L’iscrizione dei candidati dovrà avvenire entro le ore 12:00 (CET) di lunedì 4 aprile 2022 inviando all’email: forward@trentinofilmcommission.it il proprio curriculum vitae e lettera motivazionale, nonché materiali indicati sul sito www.trentinofilmcommission.it/forward

Info

Il workshop si svolgerà in presenza, in uno spazio idoneo a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza rispetto alla situazione di emergenza sanitaria. Ai partecipanti potrà essere richiesto il green pass o altra attestazione utile a garantire la sicurezza nello svolgimento del workshop.

Martina Melilli: Forward workshop, coordinatrice – forward@trentinofilmcommission.it