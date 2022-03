PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FONDO RISERVA 2022: « 4,7 MILIONI PER INTERVENTI URGENTI NEI COMUNI DI, BASELGA PINÈ – CAMPODENNO – NOMI – SARNONICO – SOVER – STORO – TIONE – LISIGNAGO – RONZONE – VALLARSA »

15.19 - venerdì 25 marzo 2022

Fondo di riserva 2022: l’elenco delle opere ammesse a finanziamento

Oltre 4 milioni e 700 mila euro per lavori e interventi urgenti in dieci Comuni trentini

“Con la deliberazione di oggi vengono ammesse a finanziamento una serie di opere in dieci Comuni del Trentino, per un totale che supera i 4,7 milioni di euro, si tratta di progetti per i quali è stato ammesso il finanziamento sul fondo di riserva del 2022. Sono opere indispensabili ed urgenti, che contribuiscono a migliorare l’approvvigionamento idrico, ad efficientare la rete viaria, a mettere in sicurezza e, in definitiva, a riqualificare i nostri enti locali”, è stato con queste parole che l’assessore agli enti locali, cooperazione internazionale, trasporti e mobilità Mattia Gottardi ha illustrato il provvedimento adottato oggi dalla Giunta provinciale.

Gli interventi ammessi riguardano sette Comuni trentini (Baselga di Piné, Campodenno, Nomi, Sarnonico, Sover, Storo, Tione) e interessano, nella maggior parte dei casi, lavori alle reti di acquedotto o fognarie a servizio degli abitati o altre opere urgenti. In altri tre casi specifici il provvedimento, oltre all’ammissione, concede contestualmente anche il finanziamento: si tratta della messa in sicurezza di un tratto di strada nel Comune di Cembra Lisignago, di opere varie di urbanizzazione a Ronzone e della realizzazione di un muro della scuola materna di Anghebeni.

I finanziamenti, pari a un totale di 4.714.551,71 euro, sono concessi a valere sul fondo di riserva dell’anno 2022. Il provvedimento fissa anche i termini entro i quali le amministrazioni dovranno presentare la documentazione necessaria a concludere la procedura di finanziamento (sei mesi) e, nel caso dei tre interventi per i quali il contributo viene contestualmente concesso, il termine per l’affidamento dei lavori (un anno).

Questi nel dettaglio gli interventi:

Ammessi a finanziamento

Comune di Baselga di Pinè, euro 538.822,29: il progetto prevede la riqualificazione delle rete dell’acquedotto, che allo stato attuale è caratterizzata da una configurazione molto frazionata, costituita da numerose sorgenti e reti minori, strettamente riservate all’alimentazione di alcune frazioni, indipendenti tra loro. Verrà realizzata un’unica dorsale che consenta di interconnettere tra loro le singole reti idriche esistenti.

Comune di Campodenno, euro 212.500,00: il progetto prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria ai cimiteri delle tre frazioni di Dercolo, Quetta e Lover. Si tratta della manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tre cimiteri attraverso la sistemazione delle pavimentazioni che risultano sconnesse, di alcuni muri di recinzione con interventi anche di carattere strutturale e l’allargamento degli spazi di parcheggio per una maggiore fruibilità delle strutture cimiteriali.

Comune di Nomi, euro 242.908,60: messa in sicurezza di un ramale fognario di acque bianche presso il centro storico dell’abitato di Nomi al servizio della parte alta del paese, dove confluiscono le acque provenienti dal rilievo soprastante. Si tratta di un intervento urgente, in quanto a causa delle costruzioni esistenti e della presenza di un vallo-tomo a protezione della pubblica incolumità, si rileva un forte incremento dell’afflusso delle acque bianche, aggravato inoltre dai fenomeni meteorologici critici sempre più frequenti, tale da rendere la rete fognaria esistente inadeguata per lo smaltimento delle portate afferenti.

Comune di Sarnonico, euro 188.416,95: il progetto prevede una serie di interventi volti ad un adeguamento e potenziamento generale delle reti dell’acquedotto potabile, della fognatura nera e bianca e delle canalizzazioni di vari sotto servizi presenti nelle vie Dante Alighieri e XXV Aprile, all’interno dell’abitato di Seio; si tratta di interventi urgenti perché in alcuni tratti della rete sono presenti evidenti segni di vetustà che ne compromettono la piena funzionalità.

Comune di Sover, euro 458.254,70: si prevede la realizzazione di un collettore fognario in loc. Settefontane e la realizzazione di un collettore principale e di alcuni ramali secondari per la raccolte delle acque reflue nelle frazioni di Piazza d’Alberi, Slosseri e Sveseri.

Comune di Storo, euro 1.931.307,59: verranno realizzate nuove adduzioni sovracomunali e la ricerca di nuove sorgenti da immettere nella rete esistente. Nel dettaglio, si procederà con la razionalizzazione delle reti, la loro manutenzione straordinaria dove si sono presentati problemi di perdite, la creazione di una nuova dorsale tra Lodrone e Storo per garantire lo scambio delle portate disponibili e il controllo dei flussi da e verso gli abitati di Darzo, Lodrone e Storo, oltre all’estensione della rete esistente alle utenze attualmente escluse dal servizio idrico comunale, che si approvvigionano mediante pozzi privati.

Comune di Tione di Trento, euro 478.400,00: il progetto prevede il rifacimento integrale del serbatoio posto in loc. Zeller, la manutenzione straordinaria del serbatoio posto in loc. Le Sole, nonché il rifacimento di parte della rete di distribuzione nella dorsale principale. L’intervento si qualifica come manutenzione straordinaria sul sistema acquedottistico esistente e prevede sia la sostituzione della rete di distribuzione, a causa della vetustà delle condotte, sia la sostituzione del vecchio manufatto del serbatoio, per adeguarne la capacità di accumulo anche in ottica antincendio, oltre che per rispondere all’esigenza di migliorare l’accessibilità e la gestione dei manufatti da parte degli addetti alla manutenzione.

Ammessi con concessione di finanziamento

Comune di Cembra Lisignago, euro 117.000,00: rifacimento del tratto di muro crollato, con ripristino della viabilità della strada che collega l’abitato di Cembra Lisignago con la località Fontana con contestuale realizzazione di tre terre armate per garantirne la stabilità con ripristino della viabilità e della rete acquedottistica.

Comune di Ronzone, euro 372.691,58: si tratta di opere di urbanizzazione del Piano Attuativo PA1. Nel dettaglio, verrà realizzata una nuova viabilità di servizio e accesso all’area, un marciapiede pedonale, il rifacimento delle reti tecnologiche, la realizzazione ex novo delle reti delle acque bianche e delle fognature nere e l’illuminazione pubblica; si tratta di interventi urgenti in quanto allo stato attuale la strada di accesso e di uscita dell’area, nella quale è presente anche la Caserma dei Vigili del Fuoco, è sprovvista di illuminazione e presenta un innesto pericoloso che rende difficoltose le manovre dei mezzi, con conseguente dilatazione dei tempi di intervento.

Comune di Vallarsa, euro 174.250,00: il progetto prevede la demolizione del muro esistente in pietra e la realizzazione di un nuovo muro, in quanto durante le opere di realizzazione dell’edificio che ospiterà la nuova scuola materna è emersa la necessità di mettere in sicurezza i muri di contenimento e confine: i muri a secco in pietra esistenti, infatti, si presentano in precarie condizioni e, in alcuni tratti, sono già parzialmente crollati.