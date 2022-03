PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FILM GIRATO IN VALLE DI SOLE: « “DIN DON 4 – IL PAESE DEI BALOCCHI”, IN PRIMA SERATA SU ITALIA 1 VENERDÌ PRIMO APRILE (ORE 21.20) »

16.16 - mercoledì 30 marzo 2022

“Din Don 4 – Il paese dei balocchi”, venerdì alle 21.20 su Italia 1. In prima serata il film sostenuto da Trentino Film Commission e girato in Valle di Sole.

È un arrivo un nuovo episodio della divertente serie “Din Don”, sostenuta da Trentino Film Commission; venerdì 1° aprile in prima serata sarà infatti trasmesso su Italia “Din Don – Il paese dei balocchi”. Come il precedente “Din Don – Un paese in due”, andato in onda lo scorso 12 marzo, anche questo quarto episodio è stato girato interamente in Trentino, e precisamente in Valle di Sole.

Anche in questo caso il tv movie di Mediaset è diretto dal regista Paolo Geremei e prodotto dalla Sunshine Production srl, e ha visto al lavoro sul set diverse maestranze locali. Il film ha ottenuto anche la certificazione Green Film, il protocollo ideato e promosso da Trentino Film Commission che incentiva la sostenibilità ambientale nell’audiovisivo.

Nel cast ritornano Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Emy Bergamo, Andrea Dianetti, Crisula Stafida e Marco Milano, vi partecipano poi Paola Tiziana Cruciani, Valeria Graci, Ernesto Mahiuex, Simone Barbato. Il soggetto del film è ancora una volta di Bruno Frustaci, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Luca Biglione.