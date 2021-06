PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FILM COMMISSION: « 13 I PROGETTI APPROVATI, FRA QUESTI ANCHE UN LUNGOMETRAGGIO DEDICATO ALLA VIROLOGA ILARIA CAPUA »

Fra questi anche un lungometraggio dedicato alla virologa Ilaria Capua. 13 i progetti approvati da Trentino Film Commission nella prima call del 2021.

Vi sono due lungometraggi tratti da libri di successo, “Io, trafficante di virus” ispirato all’omonimo romanzo di Ilaria Capua che racconta la storia della virologa di fama mondiale, e “Nina dei lupi”, ispirato al libro di Alessandro Bertante finalista al Premio Strega 2011, fra i 13 progetti approvati da Trentino Film Commission nella prima call 2021. Vi è poi il ritorno di Renzo Carbonera, regista di “Resina” con il film dal titolo “Takeaway”, ma anche di “Din Don 3 e 4”, tv movie per Italia 1, come pure dei “Mini Cuccioli” che stavolta saranno protagonisti di “Avventure nel Trentino”. Non manca il cinema d’autore, con “L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan”, ovvero la storia del soldato ungherese Peter Pan, deceduto in guerra nel 1918. E poi ancora “Undercut – L’oro di legno” sul lavoro dei boscaioli post Vaia e arrivato alla quarta stagione, “My funny quarantine”, lungometraggio del regista trentino Insinga, il documentario diretto da Bencivenga che ripercorre la vita del grande Massimo Troisi e altri tre documentari.

“Il Trentino nei prossimi mesi ospiterà alcuni progetti cinematografici di ampio respiro – è il commento dell’assessore alla cultura, Mirko Bisesti – penso in particolare all’adattamento di ‘Nina dei lupi’, dove una natura rigogliosa fa da contraltare alla protagonista che ben si inserisce nell’ambiente naturale del Trentino, e poi all’attualissimo film dedicato a Ilaria Capua, una donna straordinaria nonché virologa di fama internazionale. Siamo contenti e orgogliosi per tutte le produzioni che hanno ottenuto il contributo del film fund e si sono impegnate a girare in Trentino o ad impiegare maestranze del nostro territorio: l’elevata adesione e l’alta qualità delle opere proposte è un riconoscimento dal lavoro svolto dalla nostra Film Commission e dell’attrattività del nostro territorio. Anche questo settore contribuirà alla ripartenza post pandemia”.

Ecco i progetti approvati nella prima del 2021

*

Produzioni cinematografiche e televisive:

Io, trafficante di virus

Regia: Costanza Quatriglio

Produzione: Picomedia srl

Film tratto dall’omonimo romanzo di Ilaria Capua che racconta la storia di una virologa di fama mondiale.

Nina dei lupi

Regia: Antonio Pisu

Produzione: Genoma Films srl

Film tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Bertante, finalista al Premio Strega 2011.

Takeaway

Regia: Renzo Carbonera

Produzione: 39 Films srl

Il regista di “Resina” torna in Trentino con un nuovo lungometraggio.

Din Don 3 e 4

Regia: Paolo Geremei

Produzione: Sunshine Production srl

Due episodi del Tv movie per Italia 1 che racconta la storia di un finto prete.

L’isola che non c’è. La vera storia di Peter Pan

Regia: Gianfilippo Pedote, Giliano Carli

Produzione: Jolefilm srl

Film che racconta la vera storia di Peter Pan, soldato ungherese deceduto nel 1918.

Mini Cuccioli – Avventure nel Trentino

Regia: Sergio Manfio

Produzione: Gruppo Alcuni srl

Tornano le avventure dei Mini Cuccioli che si preparano ad andare alla scuola dell’infanzia.

Avventura al MUSE

Regia: Sergio Manfio

Produzione: Gruppo Alcuni srl

Una produzione educational in cui live action e cartoon si fondono armoniosamente.

*

Produzioni locali:

Undercut – L’oro di legno IV stagione

Regia: Mario Barberi

Produzione: GiUMa Produzioni srl

Torna la serie prodotta da GiUMa Produzioni, dedicata al lavoro dei boscaioli nelle aree colpite dalla tempesta Vaia.

My funny quarantine

Regia: Sebastiano Luca Insinga

Produzione: Jump Cut srl

Film del regista trentino girato durante la quarantena.

Il mio amico Massimo

Regia: Alessandro Bencivenga

Produzione: Screen Studio srl

Il documentario vuole raccontare Massimo Troisi come mai raccontato prima, ripercorrendo tra poesia e magia l’importanza che Massimo dava all’amicizia.

*

Produzioni di documentario:

Il canto del respiro

Regia: Simona Canonica

Produzione: Redibis Film srl

Un viaggio in cinque culture lontane per ripercorrere gli stadi dell’origine del soffio vitale. Dall’Australia alla Mongolia, dal Canada al Giappone fino ad arrivare in Italia, nel cuore della foresta di abeti rossi alpini del Trentino, a Paneveggio.

S

imonino e l’invenzione del colpevole

Regia: Luca Criscenti

Produzione: Land Comunicazioni srl

Documentario che ripercorre la storia di Simonino da Trento, in occasione della mostra “L’invenzione del colpevole” curata dal Museo Diocesano Tridentino.

Ateneo del Trentino

Regia: Dario Baldi

Produzione: Frog N Roll

Documentario che racconta la storia del Museo Civico di Rovereto attraverso le parole degli esperti e i ricordi, le impressioni e le storie della gente comune legate al Museo e Rovereto.