PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA ONLINE: « CON I MINISTRI GUALTIERI E MANFREDI, PER DISCUTERE LE RICETTE PIù EFFICACI E FARE RIPARTIRE L’ITALIA »

Festival dell’Economia online, le conferenze dei ministri Gualtieri e Manfredi. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri e il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, saranno ospiti, al Festival dell’Economia online di Trento, per discutere, con alcuni dei maggiori economisti italiani, le ricette più efficaci per far ripartire l’Italia. Giunto alla sua quindicesima edizione, il Festival ha messo in campo una serie di appuntamenti online che, ogni giorno, fino al 24 settembre, proporranno incontri e dialoghi, tra economisti, scienziati ed esponenti del mondo delle imprese e della politica.