PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « MARTEDì 21 LUGLIO LA CONFERENZA DI ARRIGO SADUN, L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUGLI EQUILIBRI INTERNAZIONALI »

Domani alle 11.00, al Festival dell’Economia, la conferenza di Arrigo Sadun. L’impatto del Coronavirus sugli equilibri internazionali.

OMS, Fondo monetario, BCE, Unione europea: come è stato il coordinamento internazionale tra le diversi organizzazioni mondiali? Il futuro della prima potenza globale è sempre più incerto, in che modo gli USA usciranno dalla pandemia? Visto l’inasprirsi della situazione ad Hong Kong, c’è una minaccia effettiva per la pace globale? Il coordinatore del Comitato editoriale del Festival dell’Economia, Innocenzo Cipolletta, ne parlerà domani, online, alle ore 11.00, con Arrigo Sadun, presidente di TLSG e già executive director del Fondo Monetario Internazionale. Sadun è un consulente internazionale di strategie e attualmente risiede a Washington.

