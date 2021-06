PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA-: « DA GIOVEDÌ A DOMENICA PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE TORNERÀ AD ANIMARSI CON LE ATTIVITÀ DI “ RE-PLAY³ ” »

Fondazione Franco Demarchi in piazza per il Festival dell’Economia- A Re-play³ si parlerà di come costruire e gestire logiche collaborative tra Pubblica amministrazione ed Enti del Terzo settore.

Da giovedì a domenica piazza Santa Maria Maggiore tornerà ad animarsi con le attività di “Re-play³”, all’insegna di una nuova sussidiarietà per un welfare generativo di montagna. Un’occasione di incontro e di confronto, per fare rete e sfruttare al meglio tutte le esperienze innovative realizzate e realizzabili sul territorio, che potranno fare la differenza nel nostro futuro.

Si partirà con un incontro con il giudice della Corte costituzionale Luca Antonini, che interverrà sul principio di sussidiarietà e sull’importante sentenza 131 del 2020. Il confronto verterà poi su come declinare in concreto questi principi, quali potenzialità, quali criticità e come affrontarle per stimolare le logiche collaborative.

Sempre in piazza saranno allestite le mostre “Alla scoperta del welfare generativo: presentazione dei progetti di Welfare km zero”, “Nati per Leggere e per la Musica” e “Verso l’alt(r)o. Comunità accoglienti in cammino”.

Il Festival dell’Economia in piazza S.M. Maggiore si aprirà con la presentazione, giovedì 3 giugno alle ore 16.30, con il presidente della Fondazione Franco Demarchi, Federico Samaden, che presenterà il programma di tutte le iniziative. Si entrerà poi nel vivo alle ore 18.00 con il primo incontro dal titolo “La coprogettazione, costruire e gestire rapporti tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore”.

Luca Antonini, giudice della Corte costituzionale, partirà dall’ultimo comma dell’articolo 118 della Costituzione italiana relativo al principio di sussidiarietà orizzontale, per arrivare a parlare della sentenza 131 del 2020, che traccia una strada importante nei rapporti tra soggetti pubblici ed Enti del Terzo Settore. Attraverso i contributi di Silvia Pellizzari dell’Università degli studi di Trento e di Guido Ciceri, direttore SER.CO.P. Rho, saranno illustrati potenzialità e criticità della coprogettazione sia dal punto di vista del diritto amministrativo che della concreta gestione per stimolare le logiche collaborative. A moderare il confronto sarà Alba Civilleri, ricercatrice Fondazione Demarchi. L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna della Fondazione Demarchi, a cui potranno accedere le prime 47 persone che arriveranno, ma si potrà seguire in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Demarchi.

Dal 3 al 6 giugno, sempre in piazza S. Maria Maggiore saranno allestite, oltre all’istallazione di OTIUM, tre mostre. Attraverso 18 pannelli “Alla scoperta del welfare generativo” racconterà in modo molto concreto quali sono gli ambiti di intervento e l’impatto che hanno avuto in questi anni i progetti di Welfare a Km zero nei vari territori del Trentino. “Nati per Leggere e per la Musica” è una mostra bibliografica per promuovere i libri e la lettura “a bassa voce”, la lettura di relazione, in famiglia, sin dalla nascita. “Verso l’alt(r)o. Comunità accoglienti in cammino” è una mostra a cura del Centro Astalli Trento che, in diverse occasioni, ha organizzato gite in montagna ed altre attività a contatto con la natura, invitando la comunità intera a camminare insieme, con l’obiettivo di creare un dialogo tra le diverse culture e il territorio locale e mostrare, nelle sue caratteristiche intrinseche, la morfologia del Trentino.