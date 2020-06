PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – FESTIVAL ECONOMIA: « ALLE 18.00 IL MERCATO AI TEMPI DEL COVID, NEL POMERIGGIO CONFERENZA CON OLIVIER BLANCHARD »

Alle 18.00 sul sito e sui social del Festival. L’economia ai tempi del Covid: nel pomeriggio conferenza con Olivier Blanchard.

Come e quando l’economia mondiale saprà risollevarsi dalla crisi in cui è precipitata in conseguenza della pandemia che ha colpito il mondo? Per cercare di rispondere a questa domanda il Festival dell’Economia online ha ideato il Format “L’economia ai tempi del Covid”, dove economisti di fama internazionale riflettono e discutono, cercando soluzioni e proposte.

Oggi pomeriggio, alle 18.00, in diretta sul sito e sui canali Facebook ed Instagram del Festival, Olivier Blanchard, uno dei più influenti economisti internazionali, dialogherà con Tito Boeri, direttore scientifico del Festival, sul ruolo che le politiche economiche e fiscali potranno giocare per superare la crisi post Covid-19.

