PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « 40 GLI INCONTRI DAL 24 AL 27 DI SETTEMBRE, ONLINE IL PROGRAMMA DELLA KERMESSE »

Online il programma della kermesse. 40 gli incontri dal 24 al 27 di settembre. Festival dell’Economia: l’ambiente al centro per combattere le pandemie e far ripartire l’economia.

Quali politiche possono garantire una crescita economica e allo stesso tempo promuovere attività rispettose dell’ambiente? Come è possibile indurre comportamenti sostenibili a imprese che perseguono principalmente obiettivi di massimizzazione del profitto? A partire da questi e tanti altri temi prenderà il via la quindicesima edizione del Festival dell’Economia di Trento. Quest’anno un’edizione speciale, completamente online sul sito del Festival www.festivaleconomia.it e sui social collegati. Quaranta incontri, dal 24 al 27 di settembre, con gli economisti che maggiormente hanno contribuito alla ricerca e alla definizione di strategie di politica economica su questi temi. Il tema scelto, “Ambiente e Crescita”, è quanto mai centrale, non solo per la necessità di intervenire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, ma anche per rilanciare le nostre economie dopo la crisi della pandemia.

Il Festival dell’Economia è promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall’Università di Trento. Ideato e progettato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri.

Partner dell’iniziativa si conferma, anche quest’anno, Intesa Sanpaolo. Top Sponsor è TIM. Main Sponsor è Dolomiti Energia. Sono poi sponsor del Festival: Autostrade del Brennero, EF Solare Italia, Exprivia, Fidelity International, Fondirigenti, Grant Thornton, LeasePlan Italia, Mezza Corona, Rotari. Sponsor istituzionale Cassa Depositi e Prestiti. Media partner: Rai Radio 1 e Rai Radio 3.

Tutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in inglese. Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sulla pagina Facebook del Festival. L’accesso al pubblico in sala non sarà consentito.

Sul sito https://2020.festivaleconomia.eu/presentazione il programma del Festival e tutte le informazioni utili.