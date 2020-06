PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELL’ECONOMIA: « DOPO IL COVID COME CAMBIANO LE CITTà E IL MERCATO DEL LAVORO, IL PROGRAMMA FINO AL 4 LUGLIO »

Il Coronavirus sta cambiando profondamente il modo di lavorare, sia in Italia che in altri paesi. Per la prima volta, milioni di imprese hanno adottato lo smartwork. Negli Stati Uniti, grandi imprese come Google, Facebook e Apple hanno scoperto che i loro impiegati sono più produttivi da casa che in ufficio. Che impatto avrà il Covid-19 sul mercato del lavoro e sulle famiglie e quali cambiamenti ci saranno sulle città? Su questi interrogativi si incentra, durante la settimana appena iniziata, il confronto al Festival dell’Economia online.

Ecco gli appuntamenti fino al 4 luglio:

*

Martedì 30 giugno – ore 11.00

Appunti per la ripartenza

Innocenzo Cipolletta, Roberto H. Tentori

Massimizzare i profitti ad ogni costo non potrà più essere l’unica priorità per le imprese

*

Mercoledì 1 luglio – ore 18.00

L’economia ai tempi del Covid (evento live)

Tito Boeri, Enrico Moretti

Come cambieranno le città dopo il Coronavirus

*

Giovedì 2 luglio – ore 15.00

Intersezioni (evento live)

Alessandro Casarico, Chiara Saraceno

Modera Paola Pica

Gender gap: l’impatto del Coronavirus sul mercato del lavoro e sulle famiglie

*

Venerdì 3 luglio – ore 10.00

Cineconomia

Marco Onado presenta “Oltre il giardino” di Hal Ashby

*

Sabato 4 luglio – ore 10.00

Archivio

Giovannella Baggio

Donne e uomini: la salute diseguale (2017)

Tutte le conferenze sono visibili sul sito e sui canali Facebook e Instagram del Festival

www.festivaleconomia.it