PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLA FAMIGLIA: « AL VIA LA DECIMA EDIZIONE, TRA LE AUTORITÀ PRESENTI IL PRESIDENTE FUGATTI E LA MINISTRA BONETTI (29/11 ORE 14.30) »

La città di Trento accoglie la decima edizione del Festival della famiglia.L’evento inaugurale si terrà lunedì 29 novembre ad ore 14.30. Tra le autorità presenti il Presidente Fugatti e la Ministra Elena Bonetti.

Ritorna l’appuntamento annuale con la kermesse del Festival della famiglia dal 29 novembre al 3 dicembre. Quest’anno al centro della manifestazione il tema “Le ‘misure’ della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19. Politiche e indicatori per la competitività dei territori e la qualità della vita”. La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La manifestazione sarà come sempre arricchita da un variegato programma di workshop e seminari fruibili sia in presenza che in modalità online a partire da lunedì 29 novembre fino a venerdì 3 dicembre. Sul sito del festival sono stati pubblicati anche gli “Atti del Festival della famiglia 2020”. Informazioni aggiornate sul sito www.festivaldellafamiglia.eu.

10 anni e non sentirli: era l’ottobre 2012 quando il comune di Riva del Garda accoglieva la prima edizione della kermesse. L’evento rimane sempre di forte attualità, visto che indaga temi di interesse pubblico che coinvolgono, oltre a tutta la comunità, anche addetti ed esperti di settore a livello nazionale ed internazionale. Anche in questa edizione l’Agenzia per la famiglia offre al suo pubblico l’opportunità di seguire gli eventi in presenza, in modalità online e, alcuni con dirette streaming in facebook @trentinofamigliapat, sul sito dell’Agenzia per la famiglia: www.trentinofamiglia.it e sul canale youtube “Trentino Famiglia”.

Il programma per lunedì 29 novembre prevede quattro appuntamenti: l’evento inaugurale del Festival (diviso in due sessioni), il workshop a cura di tsm-Trentino School of Management e l’accordo di partnership tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Programma prima giornata di festival

Lunedì 29 novembre

Evento inaugurale

Interventi istituzionali

14.30 – 16.00

Sala Marangonerie, Castello del Buonconsiglio

A cura di Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento

L’evento apre ufficialmente la nona edizione del Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del Governo italiano e di istituzioni e amministrazioni comunali nazionali, gli esperti introdurranno il tema della kermesse portando riflessioni sul tema del Festival: “La “società” trasformata: verso un’economia della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19”.

Partecipazione all’evento, previa registrazione al form online qui:

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui seguenti canali:

sito dell’Agenzia per la famiglia: www.trentinofamiglia.it

Facebook: @trentinofamigliapat

Youtube: “Trentino Famiglia”

Interventi scientifici

16.00 – 18.00

Sala Marangonerie, Castello del Buonconsiglio

A cura di Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento

Lunedì 29 novembre

Le politiche espansive del PNRR: quale previsione di impatto sui processi di coesione sociale e sviluppo territoriale?

09.00 – 13.00

Evento online

A cura di tsm-Trentino School of Management – Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità, Provincia autonoma di Trento.

Il seminario inaugurale organizzato da tsm|wellab si propone di approfondire le misure espansive previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), provando a gettare luce sui possibili futuri scenari che interesseranno la ripresa delle comunità territoriali nei loro processi di coesione, sostenibilità sociale e sviluppo locale. L’esperienza pandemica ha rimodellato il nostro mondo e influenzato il benessere delle persone in molti modi. La crisi, prima sanitaria poi economica, generata dalla pandemia ha catalizzato l’attenzione di molti osservatori sulle fratture sociali ed economiche che interessano la società, impattando con maggior forza sul benessere delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili.

Per partecipare all’evento online:

Lunedì 29 novembre

Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia

11.00 – 11.30

Sala Trentino, Palazzo della Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante, 15 – TRENTO (su invito)

A cura di Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento manifestano il reciproco interesse ad intavolare un rapporto di collaborazione volto allo scambio delle esperienze maturate nella promozione e attuazione di buone pratiche in materia di politiche familiari che contribuiscono ad accrescere il benessere e la coesione sociale ed apportano competitività territoriale e crescita economica.

L’evento si terrà in presenza, su invito, per un numero limitato di persone.