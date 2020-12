PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 2020: « WORKSHOP E APPUNTAMENTI ON-LINE FINO A VENERDÌ 4 DICEMBRE »

Terza giornata del Festival della famiglia 2020. Workshop e appuntamenti online fino venerdì 4 dicembre.

Il programma per mercoledì 2 dicembre 2020 prevede 2 conferenze. Si inizia la mattina con l’appuntamento proposto dalla Fondazione Franco Demarchi “Coliving: e se andassimo a vivere in montagna?”, per proseguire nel pomeriggio con il workshop promosso da Agenzia per la famiglia e Università di Trento dal titolo “Demografia ed economia della saturazione”.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in collaborazione con il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I programmi dei 2 workshop, corredati dai rispettivi link di accesso, della terza giornata del Festival della famiglia – mercoledì 2 dicembre – sono i seguenti:

Mercoledì 2 dicembre – 10.30-12

Co-living: e se andassimo a vivere in montagna?

A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali di Fondazione Demarchi:

Youtube

“Co-living” è il titolo di un progetto estremamente innovativo nel suo genere, che nasce dall’emersione di un bisogno concreto: trovare strategie per fermare il progressivo spopolamento dei

piccoli paesi montani. Nella prima sperimentazione del progetto CO-LIVING sul territorio di Luserna, sono stati messi a disposizione di nuovi nuclei familiari quattro appartamenti di ITEA spa, in comodato d’uso gratuito per quattro anni. I nuovi residenti ricambieranno l’accoglienza con un impegno per la comunità: è un mettersi in gioco all’interno della comunità e per la comunità.

Mercoledì 2 dicembre – 15-17

Demografia ed economia della saturazione

A cura di Università degli Studi di Trento e Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook @trentinofamigliapat e sul canale youtube “Trentino Famiglia”.

Qual è la sfida che si pone l’economia della saturazione nell’era post-Covid? E’ da questo interrogativo che prenderà il via il dibattito sul tema del workshop. La finalità dell’economia della saturazione è sfruttare le risorse che esistono sul territorio, cioè i servizi non “saturi” – come i trasporti, i musei, gli impianti sciistici, il patrimonio abitativo inutilizzato – per generare nuovi servizi per le famiglie, per i cittadini e per i turisti “a costo zero”, in un’ottica di innovazione. Seguiranno interventi di approfondimento circa l’analisi della questione demografica in Trentino portando un aggiornamento sugli ultimi dati registrati sul nostro territorio. Anche all’inizio del 2020 l’andamento naturale della popolazione ha prodotto un saldo fortemente negativo con le nascite in ulteriore diminuzione.

Info: www.festivaldellafamiglia.eu