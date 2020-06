PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTA REPUBBLICA: FUGATTI, « UN PENSIERO DI RICONOSCENZA VA AI NOSTRI ANZIANI »

Fugatti per la Festa della Repubblica: “Un pensiero di riconoscenza va ai nostri anziani”.

“In questa ricorrenza, che viviamo oggi in maniera molto particolare, un pensiero di riconoscenza va, doverosamente, a chi ha costruito questa Repubblica e la nostra speciale Autonomia, quindi agli anziani che tanto hanno sofferto in questo periodo e che, in molti casi, ci hanno purtroppo lasciato. A loro deve andare oggi il nostro ricordo e la nostra gratitudine”.

Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti che oggi ha partecipato in Piazza Duomo a Trento, insieme a tutte le autorità civili, religiose e militari del Trentino, alla celebrazione della Festa della Repubblica. Una cerimonia che, causa l’emergenza Covid-19, si è svolta in forma ridotta, senza discorsi ufficiali, se non con la lettura di quello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella e alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dei medici e degli infermieri, a nome di tutti gli operatori sanitari che hanno lottato in questi mesi contro il virus. La cerimonia si è conclusa con l’Inno di Mameli e l’alza bandiera dalla Torre Civica.