PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ FARE PAESAGGIO “: « IN DIRETTA STREAMING LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, GIOVEDì 12 NOVEMBRE ALLE 15.00 »

Fare paesaggio: giovedì 12 novembre la cerimonia di premiazione della seconda edizione.La manifestazione è curata dall’Osservatorio del paesaggio in collaborazione con tsm|step.

Si terrà giovedì – 12 novemre, alle ore 15, in diretta streaming – la cerimonia di premiazione della seconda edizione di Fare paesaggio. Il Premio è una selezione triennale di opere, progetti e iniziative realizzati nel territorio alpino, curata dall’Osservatorio del paesaggio della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, e rappresenta un’occasione importante per riflettere sul valore del paesaggio.

La II edizione del Premio ha assunto la denominazione di “Premio triennale Giulio Andreolli – Fare paesaggio”, per ricordare la figura dell’ingegner Giulio Andreolli, recentemente scomparso, riconoscendo il suo importante ruolo nell’attività di promozione della cultura della qualità del paesaggio. Il concorso ha selezionato i progetti vincitori e le iniziative meritevoli di menzione, che si sono distinti per l’elevata qualità dei loro obiettivi nella salvaguardia, nella gestione e nella valorizzazione del paesaggio nell’area alpina. La “selezione” ha riguardato tre distinti ambiti tematici: “programmazione, pianificazione e iniziative gestionali”, “segni nel paesaggio”, “cultura, educazione e partecipazione”.

La cerimonia di premiazione, si terrà il prossimo 12 novembre a partire dalle ore 15.00, in diretta streaming sul canale YouTube di tsm:

Saranno presentati i progetti vincitori, le menzioni speciali le segnalazioni di qualità per ogni ambito. Dopo gli interventi introduttivi di Mario Tonina, Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, di Roberto Bertolini Presidente di tsm e di Rita Andreolli, nel corso dell’incontro interverranno Giorgio Tecilla, direttore dell’Osservatorio del Paesaggio, Gianluca Cepollaro, direttore di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, Paolo Castelnovi, Presidente dell’Associazione Landscapefor. Seguirà la presentazione dei progetti con i commenti dei componenti della giuria internazionale: l’architetta slovena Lenka Kavčič, l’architetto svizzero Armando Ruinelli e la professoressa Viviana Ferrario dello IUAV di Venezia.