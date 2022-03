PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO: « IL CONSIGLIO DEI CITTADINI SI PRESENTA, LA CONFERENZA STAMPA IN SALA BELLI ED IN STREAMING (4 APRILE ORE 10.00) »

17.20 - mercoledì 30 marzo 2022

Il Consiglio dei cittadini dell’Euregio si presenta. Lunedì 4 aprile alle 10.00 conferenza stampa in sala Belli e in streaming.

Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dell’Euregio è una nuova modalità per consentire ai cittadini di contribuire attivamente allo sviluppo dell’Euregio con proprie proposte. Per presentare la novità è convocata una conferenza stampa in sala Belli nella sede della Provincia autonoma di Trento, in piazza Dante 15, per lunedì 4 aprile alle ore 10. A parlarne saranno i rappresentanti dell’Euregio e delle amministrazioni comunali di Hall, Bressanone e Arco coinvolte nel progetto.

L’appuntamento sarà bilingue e potrà essere seguito anche in streaming in italiano sulla pagina facebook della Provincia autonoma di Trento all’indirizzo https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento e in tedesco su youtube.

I colleghi che intendono partecipare in presenza sono pregati di inviare una mail all’indirizzo uff.stampa@provincia.tn.it entro le 15 di venerdì 1 aprile 2022. Non è necessario esibire il green pass per accedere alla conferenza stampa, si raccomanda però l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento.