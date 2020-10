PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ESAMI: « EXECUTIVE MASTER EUREGIO IN EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION, ESITO POSITIVO PER I 36 DIPENDENTI »

Executive Master Euregio in European Public Administration, svolti gli esami. Si sono svolti ieri, on line, gli esami finali dell’Executive Master Euregio in European Public Administration, cui hanno partecipato 36 dipendenti delle amministrazioni dell’Euregio, ossia della Provincia autonoma di Trento, di quella di Bolzano e del Land Tirolo. Tutti i partecipanti hanno sostenuto gli esami con esito positivo, alcuni con lode.

Il Master è durato due anni ed è stato progettato in collaborazione con le tre amministrazioni provinciali, coinvolgendo le tre Università dell’Euregio e ha previsto insegnamenti in tre lingue: inglese, tedesco e italiano.

L’iniziativa ha permesso di promuovere lo spirito di integrazione e di gruppo attraverso lo scambio di esperienze pratiche, strumenti di lavoro e idee, tra docenti, professionisti del settore e partecipanti: un’occasione, questo era l’obiettivo, di arricchimento formativo per i partecipanti.