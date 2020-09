PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS / COVID: « INDIVIDUATI 24 POSITIVI IN UN’AZIENDA TRENTINA DELLA FILIERA ALIMENTARE »

Covid: individuati 24 positivi in un’azienda trentina? Proseguono gli approfondimenti diagnostici ed epidemiologici per l’individuazione di contagi da Covid-19 in provincia di Trento, che attraverso i risultati di alcuni tamponi hanno identificato un nuovo focolaio in un’azienda della filiera alimentare.

Il tampone eseguito su due persone con sintomi ha accertato la positività dei soggetti e un successivo approfondimento ha consentito di individuare altri contagi nel luogo di lavoro. Sono stati quindi identificati 24 nuovi positivi, tutte persone sotto i 50 anni per lo più asintomatici o con sintomi lievi, mentre sono in corso un altro centinaio di tamponi.

Apss, in collaborazione con l’azienda coinvolta, è intervenuta a livello di prevenzione e salvaguardia della sicurezza all’interno del processo produttivo.