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Cesare Scotoni – Capolista Udc

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LANCIO D'AGENZIA

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE – PAT: « ELENCO DI TUTTI I CANDIDATI PER PARTITO / MOVIMENTO (NOMI COGNOMI – LISTE), VOTAZIONI DOMENICA 22 OTTOBRE 2023 » (FUGATTI – LEGA / FDI / UDC / FI / CIVICA / PATT / FASSA / M5S / ITALIA VIVA / CAMPOBASE / ALLEANZA VERDI E SINISTRA / CASA AUTONOMIA / AZIONE / PD / LA ME VAL PRIMIERO VANOI MIS / ONDA / UNIONE POPOLARE / GIOVANI – NOI DIVINA / ALTERNATIVA POPOLARE / DEMOCRAZIA SOVRANA )

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07.12 - giovedì 19 ottobre 2023

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PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * ELEZIONI AMMINISTRATIVE – PAT: « ELENCO DI TUTTI I CANDIDATI PER SINGOLO PARTITO / MOVIMENTO (NOMI COGNOMI – LISTE), VOTAZIONI DOMENICA 22 OTTOBRE 2023 »

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NOI TRENTINO PER FUGATTI PRESIDENTE
LEGA FUGATTI PRESIDENTE
FRATELLI D’ITALIA
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO – UDC
FORZA ITALIA
LA CIVICA
PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE – PATT
FASSA
MOVIMENTO CINQUE STELLE
ITALIA VIVA
CAMPOBASE
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
FASCEGN
CASA AUTONOMIA.EU
AZIONE
PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
LA ME VAL-PRIMIERO VANOI MIS
ONDA
UNIONE POPOLARE
GIOVANI PER DIVINA PRESIDENTE
NOI CON DIVINA PRESIDENTE
ALTERNATIVA POPOLARE
ALTERNATIVA
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE

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