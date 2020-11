PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EDILIZIA ABITATIVA: PROROGATI I TERMINI DELLE DOMANDE, CI SARÀ TEMPO FINO AL 29 GENNAIO PER LE RICHIESTE DI ALLOGGIO A CANONE SOSTENIBILE »

Edilizia abitativa: prorogati i termini delle domande. Ci sarà tempo fino al 29 gennaio per le richieste di alloggio a canone sostenibile.

“Ci sarà tempo anche nel mese di gennaio per presentare le domande per ottenere in locazione un alloggio a canone sostenibile e per ottenere un contributo integrativo da parte dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato.

Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Stefania Segnana, che ha prorogato i termini dal 18 dicembre 2020 al 29 gennaio 2021.

La decisione è legata all’aggravarsi della situazione pandemica, in risposta alle difficoltà organizzative riscontrate dagli Enti locali nella gestione quotidiana dell’attività di front office con i cittadini. Le domande vanno presentate presso le Comunità di Valle o il Comune di Trento.