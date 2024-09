PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * #DOMENICALMUSEO: «IL 6 OTTOBRE INGRESSO GRATUITO NEI MUSEI PROVINCIALI»

13.21 - lunedì 30 settembre 2024

#domenicalmuseo: il 6 ottobre ingresso gratuito nei musei provinciali. Il 6 ottobre prossimo, prima domenica del mese, si conferma come data speciale per la cultura in Trentino: sarà infatti possibile entrare gratuitamente nei musei, nei castelli e nei siti archeologici provinciali, grazie alla #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura a cui aderisce la Provincia autonoma di Trento, proposta da ottobre 2024 a marzo 2025.

Tante le offerte sul territorio: a Trento si possono visitare MUSE, Buonconsiglio, Galleria Civica, Museo Caproni e S.A.S.S., lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, sotto piazza Cesare Battisti. A Rovereto sono aperti Mart e Casa Depero; a San Michele all’Adige il METS – Museo etnografico trentino San Michele. A Fiavé il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte. Accesso libero anche a Castel Beseno, Castel Thun e Castel Stenico, solo per citare alcuni dei luoghi aperti gratuitamente ai visitatori. Ecco una panoramica completa delle adesioni all’iniziativa.

Il MUSE e le sue sedi territoriali

Per quanto riguarda il MUSE saranno visitabili le due mostre in corso: “The Mountain Touch. Un viaggio nella natura che cura” che, fino al 17 novembre, presenta le opere di 17 artiste e artisti legate all’ambiente naturale e alla montagna, in dialogo con contenuti scientifici e “Odissea nel futuro” che fino al 10 novembre invita a esplorare i temi della fantascienza attraverso romanzi, film, fumetti, giochi e videogiochi, opere artistiche e multimediali e riflettere sulle possibili evoluzioni della nostra società. Ingresso su prenotazione attraverso il sito Ticketlandia.

Al Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo continua l’esperienza GEOdi, un viaggio virtuale alla scoperta della geologia del Trentino e delle Dolomiti condotto attraverso un visore tra minerali, rocce, miniere e scenari inaspettati. Alle 10.30, 11.15, 12.00, 16.30, 17.15 e 18.00 (3 euro la guida). Prenotazione obbligatoria su Ticketlandia. Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro rimane aperto con orario continuato (dalle 9 alle 17) e la sua esposizione permanente, uno spaccato sulla vita quotidiana dell’età del Bronzo tra ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo (2.200-1350 a.C.).

Il Castello del Buonconsiglio e gli altri castelli del Trentino

Anche il Castello del Buonconsiglio di Trento e le sedi periferiche di Castel Thun, Castel Beseno, Castel Caldes e Castel Stenico aderiscono alla prima domenica del mese con ingresso gratuito. I manieri saranno aperti dalle ore 10 alle 18. Al Castello del Buonconsiglio si potranno vedere le due mostre dedicate ad Albrecht Duerer e ai tesori dei Longobardi, mentre a Castel Caldes si potranno ammirare la mostra dedicata agli acquerelli di Vigilio Kirchner.

Mart, Casa d’Arte Futurista Depero, Galleria Civica di Trento

#domenicaalmuseo per il Mart di Rovereto, la Casa d’Arte Futurista Depero e la Galleria Civica di Trento, che aderiscono all’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura e ripresa con convinzione dalle istituzioni trentine. Il 6 ottobre sotto la cupola progettata dall’archistar Mario Botta si potranno visitare gratuitamente le mostre “Surrealismi. Da de Chirico a Gaetano Pesce”, “X Premio Fondazione VAF”, oltre alle antologiche “Il sogno di Luigi Serafini” e “Italo Cremona. Tutto il resto è profonda notte”.

Ingresso gratuito anche alla Casa d’Arte Futurista Depero, l’unico museo futurista al mondo, progettato dallo stesso Depero che curò personalmente ogni dettaglio: i mosaici, i mobili, i pannelli dipinti. A Trento, negli spazi della Galleria Civica, ultimo giorno per scoprire le personali “Annamaria Gelmi. L’instabilità del limite” e “Albino Rossi. Fiori del silenzio”, dedicate all’opera di due artisti trentini.