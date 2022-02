PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DISCOTECHE – COVID: SPINELLI, « DALLA PAT 30 MILA EURO PER FRONTEGGIARE LA CRISI, SEGNALE DI ATTENZIONE VERSO UNO DEI SETTORI PIÙ COLPITI »

18:24 - 15/02/2022

Spinelli: “Un forte e rapido segnale di attenzione verso uno dei settori più colpiti dalle restrizioni anti contagio”. Discoteche: dalla Provincia 30.000 euro per fronteggiare la crisi covid.

Una integrazione pari a 30.000 euro per ciascun beneficiario a titolo di saldo dei contributi già ricevuti in base alle norme del 2020. E’ questa la misura proposta dalla Giunta provinciale di Trento per aiutare i gestori delle sale da ballo trentine a fronteggiare i pesanti contraccolpi subiti per effetto delle misure di contenimento del contagio. Il provvedimento è stato esaminato oggi dalla seconda commissione del Consiglio provinciale.

“Le discoteche – commenta l’assessore Achille Spinelli, firmatario dell’iniziativa – hanno subito pesanti perdite e riteniamo doveroso dare un segnale di attenzione ad un settore che, ricordiamolo, garantisce comunque occupazione e indotto ed è inserito nella filiera dell’accoglienza che è fondamentale per un’economia come quella trentina.

Per l’occasione è stata individuata una procedura semplice, senza aggravi per gli operatori, per la quale non è necessario che venga fatta domanda. La provincia procederà automaticamente nelle prossime settimane ad erogare il contributo”.