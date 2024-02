PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DIPARTIMENTI E DIRIGENTI: « LE NOMINE, STRUTTURE COMPLESSE E UMST ED AGENZIE » (ELENCO NOMI COGNOMI INCARICHI)

23.11 - venerdì 9 febbraio 2024

Provincia autonoma di Trento, assegnàti oggi gli incarichi alla guida di dipartimenti e strutture.

Con delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti oggi la Giunta provinciale ha integrato l’atto organizzativo della Provincia attribuendo a specifici titolari la responsabilità dei dipartimenti e delle unità di missioni strategiche che compongono l’amministrazione.

Questa l’articolazione che riporta il nome della struttura e il rispettivo incarico di dirigente:

Struttura complessa e UMST

Avvocatura della Provincia: Enrico Menapace

Dipartimento affari istituzionali, anticorruzione e trasparenza: Valeria Placidi

Dipartimento affari finanziari: Luisa Tretter

Dipartimento urbanistica, energia, catasto tavolare e coesione territoriale: Giovanni Gardelli

Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo: Sergio Bettotti

Dipartimento infrastrutture e trasporti: Luciano Martorano

Dipartimento istruzione e cultura: Francesca Mussino

Dipartimento organizzazione, personale e innovazione: Luca Comper

Dipartimento protezione civile, foreste e fauna: Raffaele De Col (che mantiene provvisoriamente la responsabilità del dipartimento oltre alla direzione generale della Provincia)

Dipartimento salute e politiche sociali: Giancarlo Ruscitti

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro: Laura Pedron

Dipartimento enti locali, agricoltura, ambiente e cooperazione: Roberto Andreatta

Unità di missione strategica affari generali della Presidenza e segreteria della Giunta: Nicola Foradori

Unità di missione strategica patrimonio e trasporti: Mauro Groff

Unità di missione strategica pianificazione, Europa e PNRR: Nicoletta Clauser

Unità di missione strategica digitalizzazione e reti: Cristiana Pretto

Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali: Franco Marzatico

Agenzia complessa

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC): Antonio Tita

Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP): Mario Monaco

Agenzia per la depurazione (ADEP): Giovanni Battista Gatti

Agenzia provinciale per la coesione sociale (ACS): Miriana Detti

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE): Laura Boschini

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA): Romano Masè

Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE): Daniele Bernardi

Agenzia del lavoro (ADL): Stefania Terlizzi