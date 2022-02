PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DIGITALIZZAZIONE: « PAT IN VETTA ALLA CLASSIFICA NAZIONALE CON RANKING DI 57,5 PUNTI, SEGUITA DA LOMBARDIA (56,2) E PROVINCIA DI BOLZANO (56,1) »

10:19 - 5/02/2022

Digitalizzazione, la Provincia di Trento in vetta alla classifica nazionale. Studio del Politecnico di Milano. L’assessore Spinelli: risultato che premia le azioni per la transizione digitale condotte sul territorio e premessa per poter sfruttare al meglio i fondi del PNRR.

Secondo quanto certificato dal rapporto DESI regionale 2021 (che prende a riferimento dati 2020), la Provincia di Trento risulta al primo posto assoluto per digitalizzazione tra le Regioni e le Province autonome in Italia, ottenendo un ranking di 57,5 (rispetto alla media italiana, pari a 50), seguita da Lombardia, con 56,2 punti, e Provincia Autonoma di Bolzano, con 56,1. Mentre l’Italia perde addirittura una posizione rispetto allo scorso anno, il Trentino scala la classifica piazzandosi al vertice, dal terzo posto conquistato nel precedente rapporto DESI 2020 (dati 2019). In particolare il Trentino viene certificato come territorio con i risultati migliori quanto a possesso di competenze digitali avanzate tra i cittadini e presenta il valore più alto di utenti che hanno interagito on line con la pubblica amministrazione (il 48%, rispetto ad una media italiana del 36% e una media europea del 64%).

La classifica, stilata dall’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, parte dagli esiti del rapporto DESI 2021 (Digital Economy and Society Index, che misura ogni anno l’indice di digitalizzazione dei paesi a livello europeo) e prende in considerazione i Digital Maturity Indexes (DMI), un insieme di 117 indicatori più completi e precisi del DESI, raggruppandoli in quattro dimensioni chiave per l’attuazione dell’agenda digitale: competenze digitali/capitale umano, infrastrutture digitali, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici, misurando sia i fattori abilitanti, in termini di investimenti fatti per rendere più digitale l’economia e la società, che i risultati ottenuti, per monitorare l’esito delle iniziative di trasformazione digitale.

L’edizione 2021 considera i dati del 2020 e tra gli aspetti che consentono al nostro territorio di essere al vertice in Italia ci sono quelli relativi alla diffusione e utilizzo dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione (numero più alto di individui che hanno interagito con la PA nel 2020) e al capitale umano (competenze digitali avanzate).

“La classifica della digitalizzazione elaborata dal Politecnico di Milano – sottolinea l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli – mette in evidenza la performance della nostra pubblica amministrazione ed è un buon viatico per poter mettere a frutto le risorse che il PNRR a livello nazionale destina alla trasformazione digitale. Avere un territorio e una macchina amministrativa che sono già in posizione avanzata sul fronte delle nuove tecnologie rappresenta un vantaggio competitivo anche per poter sfruttare al meglio i finanziamenti in arrivo dal Piano di Resilienza”.

In Trentino ci sono oggi oltre 300.000 identità digitali (tra Spid e Carta provinciale dei Servizi), l’anno scorso sono state effettuate 558.126 transazioni con PagoPa, 166 sono i Comuni presenti sulla App io e nell’Anagrafe nazionale digitale (Anpr), mentre i servizi sull’App Io sono 1.982.