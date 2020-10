PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA TRENTINA, IL PRESIDENTE FUGATTI NOMINATO COMMISSARIO DELEGATO »

Riordino della rete ospedaliera trentina: il presidente Fugatti commissario delegato. Come chiesto dalla Provincia autonoma di Trento nello scorso mese di settembre, sarà il presidente, Maurizio Fugatti, a coordinare l’attuazione degli interventi per il riordino della rete ospedaliera in funzione alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19 del Trentino, previsto nell’apposito piano provinciale approvato dal Ministero della salute e dalla Corte dei Conti lo scorso agosto. Fugatti è stato, infatti, nominato commissario delegato con un’ordinanza firmata ieri dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Il Trentino, attraverso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, gestirà quindi in autonomia tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione delle modalità organizzative e per la realizzazione delle opere necessarie a riorganizzare il sistema sanitario provinciale, al fine di contrastare efficacemente la pandemia. In particolar modo la Provincia potrà attuare le opere e i servizi tecnici connessi, accelerando la tempistica dei procedimenti di appalto.

Naturalmente ci sarà anche una puntuale attività di monitoraggio, da parte della Provincia, in coerenza con le esigenze di controllo demandate ai Ministeri della salute e dell’economia, in quanto il finanziamento utilizzato proviene dalla BEI (Banca Europea d’Investimenti) ed è garantito dallo Stato italiano.