PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL PRIMO MARZO / DUE DECESSI / 370 NUOVI CONTAGI / SOTTO QUOTA 50 I RICOVERI / CALANO LE TERAPIE INTENSIVE »

17.58 - martedì 1 marzo 2022

Coronavirus: aggiornamento di martedì 1° marzo 2022. Due decessi, 370 nuovi contagi, sotto quota 50 i ricoveri, calano le terapie intensive.

Due nuovi decessi per Covid-19 si registrano purtroppo in Trentino: ne dà conto il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in Trentino. Si tratta di due uomini, un ultra 80enne e un ultra novantenne, entrambi deceduti in ospedale, entrambi vaccinati ma con patologie pregresse. Oggi risultano poi 370 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici, con 15 casi risultati positivi al molecolare (su 359 test effettuati) e 355 all’antigenico (su 4.629 test effettuati). I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Migliora sensibilmente la situazione negli ospedali: al momento sono 49 i pazienti ricoverati (-11 sul bollettino di 24 ore prima), di cui 4 in rianimazione (-2). Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 13 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

15 nuovi casi tra 0-2 anni

7 tra 3-5 anni

27 tra 6-10 anni

6 tra 11-13 anni

13 tra 14-18 anni

93 tra 19-39 anni

117 tra 40-59 anni

38 tra 60-69 anni

36 tra 70-79 anni e

18 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.185.754, di cui 423.818 seconde dosi e 312.642 terze dosi.

I casi attivi scendono a 3.323 (287 in meno). Infine, 659 nuovi guariti portano il totale a 134.480.