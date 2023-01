PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 6 GENNAIO / 3 DECESSI / 969 NUOVI CASI / 6.59 TAMPONI EFFETTUATI »

16.24 - venerdì 6 gennaio 2023

Coronavirus, bollettino settimanale: aggiornamento del 6 gennaio.I casi dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. Coronavirus: l’aggiornamento settimanale diffuso oggi, venerdì 6 gennaio 2023, – con i casi dal 30 dicembre al 5 gennaio – riporta 3 decessi per Covid in Trentino. I nuovi casi sono 969, i tamponi effettuati 6.598. La positività è al 14,7%, l’incidenza è a 179 per 100.000. Le persone guarite sono 731. I pazienti ricoverati sono 54 (variazione settimanale -2), di cui 1 in terapia intensiva (variazione settimanale +1).

Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.289.339, di cui 429.396 seconde dosi, 343.657 terze dosi (variazione settimanale +85) e 65.134 quarte dosi (variazione settimanale +899).