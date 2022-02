PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 4 FEBBRAIO / QUATTRO DECESSI / 956 NUOVI CASI SU 9.000 TAMPONI / 171 I RICOVERATI / 416 LE CLASSI IN QUARANTENA »

17:55 - 4/02/2022

Coronavirus: dal bollettino di venerdì 4 febbraio 2022 Quattro decessi, 956 nuovi casi su poco meno di 9.000 tamponi. 171 i ricoverati, 416 le classi in quarantena.

Un venerdì doloroso per il Trentino, oggi segnato dai quattro decessi per Covid-19 attestati dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di tre uomini over 80, di cui due non vaccinati e una donna di circa 70 anni, non vaccinata, che soffrivano di altre patologie. I decessi sono avvenuti in ospedale.

Calano di poco i nuovi casi positivi, anche se i numeri rimangono critici, se ne registrano infatti 956: 34 dai referti dei tamponi molecolari (su 304 test eseguiti) e 922 dai tamponi antigenici (su 8.679 test effettuati).

Scendono di qualche unità i degenti dei reparti covid negli ospedali, sono 171 i ricoveri, di cui 21 in terapia intensiva e 14 nuovi ingressi, a fronte di 15 dimissioni avvenute ieri.

I casi attivi sul nostro territorio sono 15.717 (1.356 in meno rispetto a ieri). I guariti da inizio pandemia sono 110.685, per 2.306 guarigioni in più in data odierna.

I nuovi casi di oggi sono così ripartiti per fasce d’età:

44 tra 0-2 anni

29 tra 3-5 anni

86 tra 6-10 anni

46 tra 11-13 anni

59 tra 14-18 anni

260 tra 19-39 anni

278 tra 40-59 anni

71 tra 60-69 anni

39 tra 70-79 anni

44 tra over 80.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 416. I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.149.259, di cui 414.186 seconde dosi e 287.383 terze dosi.

(sil.me)