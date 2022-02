PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 27 FEBBRAIO / DUE DECESSI / 215 NUOVI CONTAGI / VACCINAZIONI A QUOTA 1.183.926 »

17.15 - domenica 27 febbraio 2022

Coronavirus: aggiornamento di domenica 27 febbraio 2022. 2 decessi. 215 nuovi contagi..

Due nuovi decessi purtroppo appesantiscono il rapporto odierno sulla diffusione del Coronavirus in Trentino. Si tratta di due donne ultra novantenni, entrambe vaccinate e con patologie pregresse. Oggi risultano 215 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici. Resta stabile la situazione negli ospedali dove a fronte di 2 nuovi ricoveri sono state registrate anche 2 dimissioni: in totale al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

Circa 2.600 i tamponi analizzati ieri: nel dettaglio, sono stati 2.420 i tamponi rapidi, dei quali 209 sono risultati positivi, 170 invece i molecolari di cui 6 i positivi. Si aggiungono anche 2 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La situazione dei contagi per classi di età vede

10 nuovi casi tra 0-2 anni

5 tra 3-5 anni

17 tra 6-10 anni

9 tra 11-13 anni

12 tra 14-18 anni

57 tra 19-39 anni

63 tra 40-59 anni

26 tra 60-69 anni

9 tra 70-79 anni e

7 di 80 o più anni.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.183.926, di cui 423.499 seconde dosi e 311.178 terze dosi.

Infine, 397 nuovi guariti portano il totale a 133.570.