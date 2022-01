PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 25 GENNAIO / DUE NUOVI DECESSI / 2.740 CASI / I RICOVERI IN OSPEDALE SALGONO A QUOTA 170 / CALANO LE INTENSIVE »

18:26 - 25/01/2022

Coronavirus, dal bollettino di martedì 25 gennaio 2022. Due nuovi decessi, 2.740 casi, i ricoveri in ospedale salgono a quota 170, calano le intensive.

Si registrano purtroppo due nuovi decessi da Coronavirus in Trentino: ne dà conto il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Si tratta di un uomo over 80, deceduto in ospedale, e di una donna over 90: entrambi vaccinati e con patologie pregresse. Sul fronte dei contagi si registrano 2.740 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su quasi 17.000 tamponi: sono 112 i casi positivi al molecolare (su 723 test effettuati) e 2.628 all’antigenico (su 16.231 test effettuati). I molecolari confermano anche 54 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Sul fronte ricoveri i pazienti attualmente in ospedale sono 170 (uno in più rispetto alle 24 ore precedenti), di cui 23 in rianimazione (-1 rispetto alle 24 ore precedenti). Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 14 dimissioni. I casi attivi nella nostra provincia sono 25.541 in calo di 860 sulle 24 ore precedenti. I nuovi guariti sono 3.594 e portano il totale da inizio pandemia a quota 86.863.

Aumenta il numero delle classi in quarantena, ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 492.

Questa la distribuzione per fasce di età tra i nuovi casi intercettati:

138 tra 0-2 anni;

161 tra 3-5 anni;

242 tra 6-10 anni;

120 tra 11-13 anni;

144 tra 14-18 anni;

750 tra 19-39 anni;

858 tra 40-59 anni;

203 tra 60-69 anni;

64 tra 70-79 anni;

60 tra gli over 80.

I vaccini hanno raggiunto quota 1.107.412, di cui 406.353 seconde dosi e 255.734 terze dosi.