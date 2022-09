PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 24 SETTEMBRE / NESSUN DECESSO / 430 NUOVI CONTAGI / 45 I PAZIENTI IN OSPEDALE E 1 IN RIANIMAZIONE »

19.17 - sabato 24 settembre 2022

Coronavirus: dal bollettino di sabato 24 settembre 2022.Nessun decesso e 430 nuovi contagi. Sono 45 i pazienti in ospedale. 1 in rianimazione.

Sono 430 i contagi da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. 4 sono risultati positivi al molecolare (su 103 test) e 426 all’antigenico (su 1.625 test). Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale si attestano a 45 (1 in rianimazione) dopo che ieri si sono registrate 4 dimissioni e 7 nuovi ingressi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

3 di 0-2 anni

5 di 3-5 anni

17 di 6-10 anni

27 di 11-13 anni

20 di 14-18 anni

85 di 19-39 anni

152 di 40-59 anni

49 di 60-69 anni

43 di 70-79 anni e

29 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.253.795 (428.925 seconde dosi, 340.921 terze e 32.961 quarte).

Infine, 203 nuovi guariti portano il totale a 206.246.