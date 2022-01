PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 20 GENNAIO / TRE DECESSI / 2.600 NUOVI CASI / 264 LE CLASSI IN QUARANTENA / VACCINAZIONI A QUOTA 1.090.463 »

18:16 - 20/01/2022

Coronavirus, dal bollettino di giovedì 20 gennaio 2022. Tre decessi, oltre 2.600 nuovi casi. 264 le classi in quarantena. Vaccinazioni a quota 1.090.463.

Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi purtroppo registra tre decessi dovuti al Covid-19 in Trentino. Si tratta di due donne, una di oltre 90 anni e l’altra over 70 e di un uomo di oltre 80 anni. Due dei deceduti erano vaccinati, tutti e tre erano affetti da altre patologie. I decessi sono avvenuti in due diversi ospedali e in una struttura intermedia.

Il numero dei contagi è sostanzialmente stabile, ci sono infatti 2.659 casi positivi odierni: 121 casi emergono dai molecolari (su 1.405 test effettuati) e 2.538 dagli antigienici (su 13.657 test effettuati). I molecolari poi confermano 238 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni il bollettino attesta 165 ricoverati, di cui 20 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 19 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. I casi attivi su nostro territorio sono ad oggi 27.832, mentre sono 2.449 i guariti in più, per un totale di 74.265 da inizio pandemia.

I nuovi positivi sono così ripartiti per fasce di età per i bambini e i ragazzi:

94 tra 0-2 anni

115 tra 3-5 anni

219 tra 6-10 anni

126 tra 11-13 anni

194 tra 14-18 anni

Ieri le classi in quarantena erano 264.

Per quanto riguarda gli adulti i nuovi contagi si attestano con questi dati:

749 tra 19-39 anni

819 tra 40-59 anni

203 tra 60-69 anni

78 tra 70-79 anni

62 per 80 e più anni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono 1.090.463 le somministrazioni totali effettuate in Trentino, tra le quali 404.330 seconde dosi e 243.001 terze dosi.