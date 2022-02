PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 20 FEBBRAIO / NESSUN DECESSO / 333 NUOVI CONTAGI / I PAZIENTI COVID SCENDONO A 83 »

19.31 - domenica 20 febbraio 2022

Coronavirus: dal bollettino di domenica 20 febbraio 2022. Nessun decesso, 333 nuovi contagi. I pazienti covid scendono a 83.

Torna finalmente il numero zero nella sezione del bollettino covid che indica i decessi, ed anche gli altri valori confermano la tendenza al miglioramento, con appena 333 nuovi casi individuati e soprattutto il calo ulteriore dei pazienti in ospedale che diventano 83, dei quali solo 6 in rianimazione.

Ieri infatti le dimissioni (6) hanno superato il numero dei nuovi ingressi (4).

I tamponi analizzati sono stati poco più di 3.100: gli antigenici sono stati 2.910 ed hanno individuato 321 contagi; i molecolari si fermano a 217, dei quali 12 sono risultati positivi. 6 infine le conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

La distribuzione dei contagi recenti suddivisa per fasce d’età è la seguente:

13 fra 0-2 anni,

15 fra 3-5 anni,

35 fra 6-10 anni,

15 fra 11-13 anni,

22 fra 14-18 anni,

81 fra 19-39 anni,

101 fra 40-59 anni,

24 fra 60-69 anni,

21 fra 70-79 anni e

6 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 15.

La campagna vaccinale prosegue e questa mattina le somministrazioni sono arrivate a quota 1.176.109, cifra che comprende 421.735 seconde dosi e 305.388 terze dosi.

“Questa lunga lotta contro il Covid – commenta l’assessore Stefania Segnana – ci ha insegnato che non bisogna abbassare la guardia, ma i dati di oggi – giornata dedicata al personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato – li vogliamo leggere anche con un senso di gratitudine. E’ un grazie che rivolgiamo ai tantissimi che hanno combattuto, negli ospedali come nella case di riposo, od ovunque c’era bisogno di aiuto e di conforto”.