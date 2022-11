PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 18 NOVEMBRE / NESSUN DECESSO / 254 NUOVI CASI / 71 PAZIENTI RICOVERATI »

16.19 - venerdì 18 novembre 2022

Coronavirus, dal bollettino di venerdì 18 novembre 2022. Coronavirus: il report di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non riporta decessi. I nuovi casi sono 254. Di questi, 1 è stato rilevato al molecolare (su 49 test effettuati) e 253 all’antigenico (su 1.398 test effettuati). I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 71, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 8 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

2 tra 0-2 anni

1 tra 3-5 anni

3 tra 6-10 anni

3 tra 11-13 anni

6 tra 14-18 anni

54 tra 19-39 anni

86 tra 40-59 anni

46 tra 60-69 anni

30 tra 70-79 anni

23 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.278.171 (di cui 429.268 seconde dosi, 342.893 terze dosi e 54.916 quarte dosi).

