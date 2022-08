PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 17 AGOSTO / UN DECESSO / 489 NUOVI POSITIVI / 85 PAZIENTI RICOVERATI »

17.33 - mercoledì 17 agosto 2022

Coronavirus: gli aggiornamenti di mercoledì 17 agosto 2022.Un decesso, 489 nuovi positivi, 85 pazienti ricoverati.

Il report di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta una nuova vittima per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo di oltre 80 anni, affetto da altre patologie e vaccinato, deceduto in ospedale. I nuovi casi positivi sono 489, la maggior parte dei quali (480) sono emersi dai test antigenici (2.207 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 9 casi rilevati dal molecolare (su 231 test) e la conferma di 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati risultano 85, di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 11 nuovi ricoveri a fronte di 8 dimissioni.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

3 di 0-2 anni

4 di 3-5 anni

9 di 6-10 anni

7 di 11-13 anni

13 di 14-18 anni

100 di 19-39 anni

177 di 40-59 anni

67 di 60-69 anni

66 di 70-79 anni e

43 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.246.866, di cui 428.769 seconde dosi, 339.941 terze dosi e 27.253 quarte dosi.

Infine, 656 nuovi guariti portano il totale a 194.976.