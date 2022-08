PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 14 AGOSTO / NESSUN DECESSO / 236 POSITIVI / 73 PERSONE IN OSPEDALE »

15.39 - domenica 14 agosto 2022

Coronavirus: dal bollettino di domenica 14 agosto. Nessun decesso, 236 positivi, 73 persone in ospedale. Il bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di domenica fortunatamente non fa registrare alcune decesso. Sono 236 i nuovi positivi odierni, di cui 5 casi al molecolare (su 94 test effettuati) e 231 all’antigenico (su 1.424 test effettuati).

I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. In aumento i pazienti ricoverati che sono 73, di cui uno in rianimazione: nella giornata di ieri si sono registrati 11 nuovi ricoveri, a fronte di una sola dimissione. Infine sul fronte vaccinazione, le dosi registrate fino ad oggi sono 1.246.509, di cui 428.759 seconde dosi, 339.888 terze e 26.963 quarte dosi.

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

0-2 anni 6

3-5 anni 3

6-10 anni 7

11-13 anni 6

14-18 anni 9

19-39 anni 52

40-59 anni 64

60-69 anni 51

70-79 anni 22

80 + anni 16