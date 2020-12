PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « I DATI A DOMENICA 6-12 / 216 I NUOVI POSITIVI, DUE DECESSI E OLTRE 4.000 TAMPONI »

Positive al molecolare altre 216 persone, 157 al test rapido. Altri 329 guariti. Coronavirus: 2 decessi, oltre 4.000 tamponi.

Sono 216 i nuovi positivi al tampone molecolare, 157 quelli identificati dai test rapidi, 2 decessi (sono tutte e due donne, età media 83 anni), 329 guariti e 3316 tamponi molecolari e 1041 antigenici. Sono i numeri più significativi riportati oggi dal bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che fotografa la situazione contagi a cadenza giornaliera.

Nel dettaglio, fra i nuovi contagi figurano 2 bambini con meno di 2 anni, ai quali si aggiungono altri 5 bambini tra i 3 e i 5 anni e 105 persone con più di 70. I positivi asintomatici al tampone molecolare sono 80, quelli al test rapido sono 16, quelli con sintomi lievi, i pauci sintomatici, sono 209, tutti seguiti a domicilio.

La situazione negli ospedali vede oggi 462 pazienti ricoverati, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 31 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. Si registrano anche 29 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e si stanno approfondendo i singoli episodi per determinare l’eventuale isolamento delle rispettive classi, ieri quelle in quarantena erano 63.

Da inizio pandemia i test molecolari somministrati sono stati 395.970, inclusi i 3.316 analizzati ieri (2.180 nel Laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento e 1.136 alla Fem).