PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – FIRMATA NUOVA ORDINANZA 1/11/2020: « CHIUSURA RISTORANTI E BAR ALLE 18.00, SOSPESA L’ATTIVITà NELLE PALESTRE DELLE SCUOLE » (SCARICA QUI ALLEGATO PDF)

Coronavirus, firmata una nuova ordinanza: chiusura ristoranti e bar alle 18, sospesa l’attività nelle palestre delle scuole

Nuova ordinanza – è la numero 52 – firmata ieri in tarda serata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in materia di misure per contrastare il Coronavirus. Il provvedimento riguarda nello specifico gli orari di apertura di ristoranti, bar, pasticcerie e gelateria, da una parte e l’utilizzo della palestre per l’attività didattica dall’altra. Sul tema la Giunta aveva sentito le categorie interessate.

La nuova ordinanza rende coerenti e omogenee con le misure statali le decisioni assunte nei giorni scorsi dalla Giunta “considerata l’interlocuzione istituzionale a tutti i livelli di governo tenutasi nelle ultime ore in vista, tra l’altro, dell’adozione di un nuovo Dpcm per contrastare la recrudescenza della pandemia da Covid-19, sebbene in Trentino gli indici sanitari risultino stabili”. Da oggi, pertanto, chiusura di ristorazione e bar alle 18 e sospensione delle attività delle “palestre” all’interno degli istituti scolastici.

